Confinamento deve arrancar quinta-feira, avança jornal Público

Está previsto arrancar quinta-feira o novo confinamento que há dias está a ser preparado para Portugal. A informação é avançada pelo Jornal Público.

A decisão deve-se à urgência de travar a excessiva subida de novos casos diários, que desde quarta-feira estão na ordem dos dez mil.

As regras pelas quais se deve reger o novo confinamento ainda não foram reveladas pelo governo. A imprensa nacional avança que o comércio deverá ficar fechado, com algumas exceções, as escolas devem continuar abertas e no seu normal funcionamento.