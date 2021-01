Confinamento: CDS apela ao esforço coletivo e eficácia dos apoios governamentais à economia

Perante as medidas que ditam um novo confinamento, a Concelhia do CDS-PP lança um apelo à população para que seja cumpridora «de forma a que os números permitam a inversão da curva e o aligeirar das medidas de confinamento».

O apelo é, também, ao rigor na fiscalização, esperando o CDS-PP que o conjunto de novas medidas seja acompanhado por outras mais eficazes «no apoio à economia e aos setores de atividade afetados por este novo confinamento», temendo que o futuro traga o encerramento definitivo de muitas empresas e, consequentemente, a perda dos postos de trabalho.

A estrutura concelhia liderada por Ricardo Mendes assinala, que nos últimos meses, «as inúmeras queixas sobre a ineficácia das medidas e as dificuldades que os cidadãos e as empresas registaram no acesso a planos de apoio à economia», devem ser ultrapassadas para se evitarem danos maiores à economia e ao emprego.