Conferência internacional faz de Famalicão o centro da Educação de Infância

A Associação de Profissionais de Educação de Infância (APEI) e a Associação Gerações realizam, em colaboração com a Câmara Municipal de Famalicão, uma conferência internacional subordinada ao tema “Ser Bebé – Políticas e Práticas para a Educação dos Zero aos Três Anos”. A conferência decorre durante o dia 23 de novembro, no auditório da CESPU (Escola Superior de Saúde do Vale do Ave).

De todo o País, convergirão para Vila Nova de Famalicão educadores e educadoras, técnicos, psicólogos, assistentes sociais e pessoal de apoio das IPSS, cooperativas e estruturas que têm uma palavra a dizer neste setor, num total de 300 participantes.

Integrada nas comemorações dos 20 anos da Associação Gerações, a conferência traz a Vila Nova de Famalicão especialistas de renome mundial em Educação de Infância, como Chris Pascal e Tony Bertram, investigadores ingleses do “Centre for Research in Early Childhood”, do Reino Unido, que vão desenvolver o tema “Early Effective Learning – The Baby EEL Projet”.

De Portugal é de salientar, entre outras, as presenças de Júlia Oliveira-Formosinho e João Formosinho, membros da “Associação Criança” e professores jubilados da Universidade do Minho, que vão tratar o tema “Formar para (trans)formar – o papel das pedagogias participativas”.