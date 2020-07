Conferência Cidade Hoje: “Impacto da Covid no Desporto”

O impacto da covid-19 no desporto é o tema do próximo debate promovido pela Cidade Hoje e com transmissão em direto no facebook. A iniciativa decorre esta sexta-feira, às 21 horas, na Sala Fogo, dos BV Famalicenses.

Mário Passos, vereador municipal responsável pelo desporto; Cristina Azevedo, vice-presidente do Famalicense Atlético Clube; Ângelo Lopes, presidente do Riba de Ave Hóquei Clube; Márcio Sousa, presidente da Associação de Futebol de Salão Amador; e Pedro Faia, diretor técnico do Grupo Desportivo de Natação, são os convidados.

Recorde-se que, no âmbito destas conferências, Cidade Hoje já abordou o impacto da Covid-19 no sistema de saúde e proteção civil; na indústria e economia; e no ensino.

Agora é no desporto, particularmente nas modalidades de pavilhão, pelo que convidamos representantes de algumas coletividades mais representativas do concelho. Haveria outras, mas o programa não comporta mais convidados.

Trata-se de um debate que serve para apresentar ideias, fazer um balanço do impacto da covid nesta atividade e levantar algumas perspetivas sobre o que pode ser a próxima época desportiva nas diferentes modalidades.