Confeitaria Moura promove palestra com o jornalista Júlio Magalhães

A Confeitaria Moura, em Santo Tirso, promoveu, no dia 10, uma mesa redonda sobre comunicação com Júlio Magalhães. Numa parceria com a Idioteque, o jornalista e escritor falou sobre a sua vida e carreira, dando-se a conhecer melhor aos que participaram no evento.

Júlio Magalhães, ex-diretor de informação da TVI, é atualmente diretor-geral da Porto Canal e autor de vários romances.

É habitual por altura das festas em honra de S. Bento, a Confeitaria Moura, uma das mais prestigiadas do concelho de Santo Tirso, promover um encontro com um jornalista, a que chama “Um Jesuíta com…” Um contributo à cultura da parte da Confeitaria Moura.

Recorde-se que a Confeitaria Moura conta já com 128 anos de existência, mas não é só a longevidade que lhe dá estatuto; esta é uma confeitaria muito famosa no país pela qualidade dos seus doces, especialmente os jesuítas. Com fabrico próprio, tem lojas em Santo Tirso e no Porto, onde pode degustar algumas das especialidades ou fazer encomendas.