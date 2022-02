Confederação Empresarial da Região Minho apresenta 70 medidas ao Governo

Apostado em construir a “Trofa do Futuro”, o município tem em curso sete obras urbanas que correspondem a um investimento de mais de 14 milhões de euros. Entre as obras, está o futuro edifício dos paços do concelho, mas também uma rede ciclável e pedonal.

A empreitada que dará lugar ao futuro edifício dos Paços do Concelho da Trofa tem conclusão prevista para breve, encontrando-se já em fase de acabamentos e tendo praticamente concluídas todas as infraestruturas. É um investimento que ascende os 9 milhões de euros e vem dar uma nova centralidade à cidade, já iniciada com a requalificação dos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro e com a construção da Alameda da Estação.

Em curso está também a pavimentação de diversas ruas no concelho da Trofa, num investimento de mais de 565 mil euros.

No que à mobilidade urbana diz respeito, a Rede Ciclável e Pedonal da Trofa, também designada Distribuidora Principal 21, já se encontra em funcionamento, estando apenas em fase de conclusão as áreas ajardinadas. Esta via liga a Rotunda do Bombeiro à zona do Hospital da Trofa, num investimento de mais de um milhão de euros.

Nesta linha, está prevista para o final do mês de fevereiro, avaliada em mais de um milhão de euros, a via ciclável e pedonal que vai ligar o Interface RodoFerroviária, o Parque das Azenhas, passando pela Escola Professor Napoleão Sousa Marques, pela Alameda da Estação e pela Piscina Municipal.

Por último, o Corredor Ciclável e Pedonal do Coronado, orçado em cerca de 4 milhões de euros e um dos maiores investimentos de sempre da Vila do Coronado. A empreitada significará o funcionamento de uma via ciclável e pedonal que irá ligar os dois núcleos da Vila, São Romão do Coronado e São Mamede do Coronado, englobando a construção de um parque Infantil, uma zona fitness e parques de estacionamento.

Já no coração da cidade, está em fase de conclusão o prolongamento da Rua Nicolau Tolentino e respetivo parque de estacionamento. Uma obra de cerca de 194 mil euros.