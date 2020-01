Na madrugada desta quarta-feira, entre as 2 e as 3h30, a PSP deteve duas pessoas, de 21 e 33 anos, que conduziam alcoolizadas. As detenções aconteceram em ruas diferentes da cidade. Quando submetidas ao teste de alcoolemia, apresentaram uma TAS 1,56 e 1,58 g/l no sangue, respetivamente.