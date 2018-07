Condutora sem carta fere nove pessoas em corrida ilegal

Nove pessoas, com idades entre os 19 e os 52 anos, foram atropeladas quando estavam a assistir a corridas ilegais, no parque do Lago Discount, em Ribeirão. As vítimas foram transportadas aos hospitais de Famalicão e Braga, com ferimentos ligeiros e já tiveram alta.

O acidente aconteceu na noite deste domingo, por volta das 22h50, quando um dos condutores, ao fazer um pião, perdeu o controlo da viatura e atropelou quem assistia. Instalou-se o pânico, temendo o pior.

Segundo fontes policiais, o condutor é uma jovem de 17 anos de idade, ainda sem licença de condução. A jovem pegou no carro do namorado para fazer umas manobras e perdeu o controlo da viatura.

O namorado começou por assumir as culpas, mas as testemunhas do acidente acabaram por levar a GNR até ao verdadeiro condutor. A jovem, residente em Vizela, acabou por assumir que era ela quem conduzia. Já foi ouvida em Tribunal e ficou em liberdade, com termo de identidade e residência. Foi constituída arguida, indiciada por dois crimes: condução sem habilitação legal e condução perigosa.

As perícias ilegais acontecem no local e são conhecidas das autoridades que têm feito fiscalizações aleatórias. Além das infrações ao trânsito, têm detetado consumo de álcool e alterações aos carros. O veículo que atropelou as pessoas é um Honda Civic, com pneus e jantes que não cumprem as normas legais. Mas os documentos estão em dia, incluindo seguro.

No socorro às vítimas estiveram os Bombeiros de Famalicão, a Cruz Vermelha de Ribeirão e a VMER. A GNR está a investigar.