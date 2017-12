CONDUTOR FOGE DEPOIS DE ATROPELAR MENOR EM PASSADEIRA

Um jovem com 16 anos de idade foi atropelado, na manhã desta quarta-feira, na Rua da Igreja, na freguesia de Delães, Vila Nova de Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o menor estaria a atravessar a rua na passadeira em frente à casa mortuária, quando foi surpreendido por uma viatura que não parou e acabou por o atropelar.

O condutor do veículo, ter-se-á colocado em fuga logo de seguida, sem prestar qualquer tipo de ajuda à vítima que ficou caída no chão.

O auxilio chegou através de um popular que terá visto a situação e alertou de imediato o 112.

Para socorrer o menor, estiveram no local os Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave e a VMER do Centro Hospitalar do Médio Ave, acompanhados pela GNR de Riba d’Ave que tomou conta da ocorrência e procura agora o condutor do veículo envolvido neste atropelamento.

A vítima foi transportada para o Hospital de Famalicão e já se encontra em casa, livre de perigo.