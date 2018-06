Condenado a sete anos e seis meses de prisão por insultar GNR em Famalicão

Eduardo Filipe dos Santos, de 48 anos, foi condenado a sete anos e seis meses de prisão pelo Tribunal de Braga por quatro assaltos que fez naquela cidade, e por ameaças que fez a uma série de pessoas, incluindo um GNR de Vila Nova de Famalicão.

O arguido, depois de ter embatido com o carro que conduzia numa outra viatura, no centro de Famalicão, foi levado para as instalações da Guarda Nacional Republicana onde desrespeitou e ameaçou o agente de segurança.

“Vou-te matar. Cala-te senão espeto-te uma seringa e morres com sida”

De acordo com o Jornal O Minho, o indivíduo já se encontrava a cumprir pena no Estabelecimento Prisional de Viana do Castelo, tinha sido condenado 28 vezes, por vários crimes, entre os quais os de furto e roubo.