Concurso para impulsionar economia circular dá cinco mil euros ao vencedor

CONCURSO PARA IMPULSIONAR A ECONOMIA CIRCULAR

A Câmara Municipal de Famalicão, através do projeto Made In, e em parceria com o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto e algumas empresas do concelho, lançou o concurso “Jamp”, com o objetivo de impulsionar a economia circular.

Os projetos devem ser apresentados até 15 de Junho, em www.famalicaomadein.pt.

Os três projetos com melhor pontuação atribuída pelo júri terão direito a um ano de instalação gratuita na incubadora Famalicão Made In e acesso ao programa de aceleração. Serão ainda atribuídos prémios monetários, de 5 mil euros para o primeiro classificado (prémio TMG/Primor); 1500 euros para o segundo classificado (prémio Maqfort) e mil euros para o terceiro classificado (prémio AAC Têxteis).

Serão aceites candidaturas sem empresa constituída ou empresas que tenham até 3 anos existência.

Os projetos submetidos devem solucionar um desafio ou colmatar uma necessidade do âmbito da economia circular, nomeadamente design de produtos e serviços funcionais, ecológicos e economicamente variáveis; desenvolvimento de tecnologias para gestão eficiente de recursos; desenvolvimento de simbioses industriais; criação de redes de distribuição partilhadas, etc.