Concurso de quadras a Santo António já arrancou

Com a chegada das Festas Antoninas chega também mais uma edição do concurso de quadras populares.

A iniciativa promovida pelos pelouros da Mobilidade e da Família da Câmara Municipal, em colaboração com a Divisão Municipal de Cultura e Turismo, tem como tema “A mobilidade e as Festas Antoninas de Vila Nova de Famalicão” e decorre até ao dia 18 de junho. Os interessados em participar devem consultar o regulamento e fazer a sua inscrição através do link https://goo.gl/w8JhVF.

Serão atribuídos três prémios (1.º, 2.º e 3.º) e menções honrosas.