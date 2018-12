Concertos de ano novo e Pedro Abrunhosa na Casa das Artes

A programação da Casa das Artes para o primeiro mês de 2019 arranca com os tradicionais concertos de Ano Novo, pelas três bandas famalicenses. No dia 5, há dois concertos. O primeiro, às 17 horas, pela Banda de Famalicão, e o segundo às 21h30, pela Banda de Música de Riba de Ave. No dia 6, às 16h30, atua a Banda Marcial de Arnoso.

Ainda no primeiro mês do novo ano, Pedro Abrunhosa volta ao palco maior das artes. O cantor, acompanhado pelos Comité Caviar, tem dois concertos: 18 e 19 de janeiro. Ainda na música, no dia 26, B Fachada sobe ao palco, no mesmo dia em que decorre um encontro literário, com Richard Zimler, e uma peça de teatro pela Companhia de Teatro do Bolhão, “A vida do grande D. Quixote de La Mancha e do gordo Sancho Pança”.

No cimena, de 19 a 22, decorre o episódio 3.1 do Close Up, mas antes, no dia 12, é exibido o filme “Ralph vs Internet”.