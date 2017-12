CONCERTOS DE ANO NOVO NA CASA DAS ARTES

A Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão vai entrar no novo ano ao som dos acordes de três das mais prestigiadas bandas filarmónicas do concelho – a Banda de Música de Riba de Ave, a Banda Marcial de Arnoso e a Banda de Famalicão.

Para o primeiro fim-de-semana de janeiro, o espaço cultural famalicense propõe o já tradicional e muito apreciado ciclo de concertos de ano novo.

O primeiro espetáculo está agendado para o dia 5, sexta-feira, com a atuação da Banda de Música de Riba de Ave, dirigida pelo maestro Hugo Ribeiro. Segue-se, no dia 6 de janeiro, a Banda Marcial de Arnoso, conduzida pelo maestro José Moura. Finaliza este ciclo de concertos a Banda de Famalicão, a cargo do maestro Fernando Marinho, com um concerto marcado para domingo, dia 7.

Todos os concertos vão ter lugar no grande auditório da Casa das Artes e têm entrada gratuita, sujeita à lotação da sala.

Os espetáculos de sexta e sábado, dias 5 e 6 de janeiro, têm início às 21h30. O concerto de domingo, dia 7, está marcado para as 16h30.

Os bilhetes para os três espetáculos podem ser levantados a partir da próxima terça-feira, 27 de dezembro, na bilheteira da Casa das Artes.

Mais informações em www.casadasartes.org.