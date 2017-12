CONCERTO SOLIDÁRIO NA FUNDAÇÃO CASTRO ALVES PARA APOIAR VITIMAS DOS INCÊNDIOS

No dia 2 de janeiro, terça-feira, a Fundação Castro Alves, em Bairro, vai promover um concerto solidário para apoiar a população da aldeia da Póvoa de Rodrigo Alves, concelho de Tondela, que este verão foi afetada pelos incêndios que assolaram a região.

O espetáculo, que será realizado no Auditório da Fundação, contará com a presença do Quarteto Acapella, constituído pelos jovens músicos Inês Paiva, Francisca Portugal, Daniel Silva e Catarina Duarte, que se fará acompanhar pela também jovem Patrícia Duarte enquanto convidada especial para apresentação do Quinteto de Mozart para clarinete.

A entrada terá um custo de 5 euros, que reverterá inteiramente para o apoio a várias famílias da aldeia da Póvoa do Rodrigo Alves. Os bilhetes deverão ser adquiridos na Fundação Castro Alves e na Junta de Freguesia de Bairro.