Concerto Solidário: Augusto Canário, Maria Leal e amigos ajudam Bombeiros Voluntários de Viatodos

Em pleno Dia Internacional da Mulher, que se comemora no próximo domingo, dia 8 de março, os Bombeiros Voluntários de Viatodos organizam um concerto solidário.

Augusto Canário, Johny Abreu, Maria Leal, são alguns dos artistas que se juntaram aos soldados da paz, numa iniciativa onde toda a receita reverte para a aquisição de material de bombeiro.

Para além da música, a animação para as crianças está garantida com os insufláveis. Há espaço dedicado à gastronomia, com porno no espeto, e ainda uma exposição de produtos da região.

A abertura de portas está marcada para as 13h30.