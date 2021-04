Concelhos do Quadrilátero partilham espetáculos

A programação do Quadrilátero Cultural apresenta quatro projetos artísticos que estarão em circulação pelos quatro municípios: Barcelos, Braga, Famalicão e Guimarães.

O projeto de Famalicão é do circo contemporâneo do INAC – Instituto Nacional de Artes do Circo, com o espetáculo “Local”; Famalicão recebe o Ciclo de Piano Contemporâneo de Braga, a dança contemporânea de Guimarães e “Instrumentistas de Exceção” de Barcelos. Em datas a confirmar, devido à pandemia.

Em Vila Nova de Famalicão, o primeiro espetáculo será de música a cargo de Dada Garbeck e deverá acontecer a 21 de maio, no Jardim do Centro de Estudos Camilianos, da responsabilidade do Theatro Circo.

No dia 15 de junho, o INAC apresenta “em casa”, no auditório do Parque da Devesa, o espetáculo “Local”. Segue depois para Guimarães (19 de junho), para Braga (27 de junho) e para Barcelos (29 de junho).