Concelho da Trofa distinguido como “Município Amigo do Desporto”

O Concelho da Trofa foi, pela primeira vez, distinguido como Município Amigo do Desporto pela plataforma Cidade Social e a APOGESD – Associação Portuguesa de Gestão do Desporto.

O programa “Município Amigo do Desporto” constitui uma rede de mais de 130 municípios portugueses, um grupo de partilha de boas práticas, no que respeita às atividades físicas e ao desenvolvimento desportivo.

O galardão foi atribuído no passado dia 1 de setembro, pela plataforma Cidade Social e pela APOGESD – Associação Portuguesa de Gestão do Desporto, numa cerimónia que decorreu no Centro de Congressos de Matosinhos.