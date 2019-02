Concelhias do PSD exigem do governo despoluição do Rio Ave

As concelhias do PSD dos sete municípios atravessados pelo Rio Ave exigem do Governo a elaboração imediata de um Plano de Despoluição e Revitalização do Rio.

Os representantes sociais-democratas esperam que a administração central se torne sensível ao problema e avance de imediato para um diagnóstico, avaliação, identificação das principais áreas de intervenção e elaboração de um plano de ação urgente.

Estes elementos do PSD acusam o Governo de não cumprir a resolução da Assembleia da República, votada por unanimidade, que recomenda a implementação de um plano de despoluição e recuperação ambiental da bacia hidrográfica do Ave.

Na opinião dos sociais-democratas, o papel do Estado é primordial, embora entendam que os municípios devem também envolver-se no processo, assim como os cidadãos.