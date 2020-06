Comunidade famalicense homenageada no Dia da Cidade

A 9 de julho, data do 35.º aniversário do Dia da Cidade de Famalicão, a Câmara Municipal vai prestar uma homenagem a todos os famalicenses pelo papel cívico e resiliente durante a pandemia covid-19 e no apoio, que se manifestou das mais variadas formas, ao trabalho dos profissionais.

A sessão solene vai evocar, ainda, os profissionais que tiveram um papel «absolutamente fundamental no combate a esta pandemia». Segundo a proposta do presidente da Câmara, Paulo Cunha, aprovada em reunião do executivo realizado esta manhã, «vamos reconhecer os atos e serviços relevantes prestados pelos profissionais das instituições que estiveram, e ainda estão, na primeira linha do combate ao novo coronavírus, colocando nesta missão todo o empenho, dedicação e profissionalismo».