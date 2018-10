Comunidade, ambiente e educação em foco na terceira semana do Famalicão Visão’25

Vila Nova de Famalicão continua a definir as prioridades estratégicas para os próximos anos. Promover o envolvimento comunitário e a participação cívica, estimular a responsabilidade ambiental e a sustentabilidade e despertar a sociedade para uma educação inovadora e interdisciplinar. Comunidade, ambiente e educação são estes os temas que vão estar em foco nesta terceira semana do Festival Famalicão Visão’25.

Na quarta-feira, dia 3, pelas 14h00, na Casa do Território, promove-se o encontro “Hortas em Rede”, colocando em rede os projetos e entidades promotoras e gestoras de hortas, para partilha de experiências, metodologias, recursos e soluções. A iniciativa parte das CSIF’s de Fradelos, Ribeirão e Vilarinho das Cambas; e Bairro, Carreira, Bente, Delães, Ruivães, Novais.

O ambiente é quem mais ordena na iniciativa “Baixo Pelhe Mais Limpo, Rota dos Rios+”. Comprometidos com a valorização das margens do Rio Pelhe, no dia da implantação da República, 5 de outubro, a CSIF de Lousado, Esmeriz e Cabeçudos, em colaboração com o projeto “Os Nossos Rios”, convida a população local para diversas atividades de beneficiação e

preservação dos seus recursos hídricos. A iniciativa realiza-se a partir das 10h00, no Moinho S. Marçal, em Esmeriz.

A semana termina com o tema da educação em debate com a iniciativa “Escola Sem Muros”. Desde alguns anos, a rede das “Cidades Educadoras” vem afirmando de que as cidades e os territórios já detêm muitos espaços e saberes que devem ser mobilizados como recursos pedagógicos. A CSIF de Landim, Avidos, Lagoa e Seide lança-se pois na descoberta desses recursos para além dos muros da escola. Sabendo que é necessária toda uma aldeia para educar uma criança.

Sob o tema Comunidade de Futuro, o Festival Famalicão Visão’25 realiza-se até 27 de outubro, com a colaboração de mais de 60 entidades e a promoção de cerca de 25 ações diversificadas e descentralizadas, que envolvem diretamente muitas centenas de pessoas.

Recorde-se que o projeto Famalicão Visão 25 nasceu em 2014 no enquadramento da elaboração do Plano Estratégico 2014-2025 para o concelho, que apontou para o desenvolvimento de uma comunidade verde tecno-industrial global, num território verde multifuncional. Na altura, a autarquia utilizou o sofá para questionar os famalicenses sobre “como gostariam de ver Famalicão daqui a 10 anos?”, envolvendo-os num verdadeiro ato de cidadania e de participação cívica. Mais de mil pessoas sentaram-se no sofá e partilharam os seus projetos para o futuro com a comunidade.

Entretanto, em 2016, realizou-se a segunda edição do festival, sob o lema “Marcas de Futuro”, com um pedido sério de compromisso e envolvimento dos famalicenses com a comunidade. A questão colocada era “O que podes fazer por Famalicão”, sendo que a resposta implicava diretamente uma vontade e um compromisso. Compromisso esse que se pretende agora renovar com a pergunta “O que mais gosta de Famalicão?” a dar a ignição para uma grande reflexão coletiva sobre o futuro da comunidade.

O sofá amarelo acompanhará as várias iniciativas interpelando e interagindo com os famalicenses.

Festival Famalicão Visão’25

Comunidade de Futuro

3.ª Semana _ Programa

Comunidades em Fusão ‘Aldeias em Festa’

Dia: 1 outubro

Local: Fundação Castro Alves

Cocriação cultural local de um produto artístico de fusão musical, assente em parcerias improváveis, inesperadas e incomuns, e potenciador dos valores patrimoniais (e arqueológicos) do território, sob o mote “o espaço e o tempo”.

Programa:

20h30 – Abertura /Apresentação

21h00 – Focus group, Constituição de grupos de trabalho

22h30 – Encerramento

23h00 – Fecho

Hortas em Rede

Dia: 3 outubro

Local: Casa do Território

Colocação em rede dos projetos e entidades promotoras e gestoras de hortas, para partilha de experiências, metodologias, recursos e soluções.

Programa:

14h00 – Abertura

14h30 – Apresentação dos Objetivos da Sessão

14h40 – Constituição de grupos de trabalho

16h15 – Apresentação dos Resultados dos Grupos

16h45 – Encerramento

17h00 – Coffe End

Baixo Pelhe Mais Limpo, Rota dos Rios+

Dia: 5 outubro

Local: Moinho de São Marçal, Esmeriz

A Rota Rios+ consciencializa para a Valorização do Território pela incorporação dos eixos temáticos: Água, Paisagem e Valores Naturais, apresentando um Plano de Ação Comum para Projeto Local Os Nossos Rios, ‘Baixo Pelhe Mais Limpo’ a implementar pela comunidade local, e no qual os parceiros locais assumem um compromisso para com o Rio Pelhe.

Programa:

10h00 – Acolhimento

10h15 – Adoção de troços do Rio Pelhe

10h30 – Intervenções de beneficiação no Rio e suas margens

11h45 – Entrega do Pergaminho com os compromissos da comunidade

Escola sem muros

Dia: 6 e 13 outubro

Local: Centro de Estudos Camilianos

Construção de Projeto Educativo (em conjunto) com a comunidade, enquanto suporte para o aumento de competências pessoais com a interiorização de valores e atitudes e humanizando os recursos locais que pertencem à comunidade.

Oficina: Dia 6 de outubro (sessão para parceiros)

Programa:

9h30 – Abertura

9h45 – Constituição de grupos de trabalho temáticos e construção simbólica do Mapa Educativo

12h00 – Próximos passos & Encerramento

Seminário: dia 13 de outubro

Programa:

9h30 – Abertura: Carlos Teixeira (Diretor do AECCB)

10h00 – Apresentação dos resultados da Oficina: Mapa Educativo

10h45 – CoffeBreak

11h00 – Intervenção de Andrea Duarte (Instituto das Comunidades Educativas)

11h30 – Intervenção de Carlos Neto (Faculdade de Motricidade Humana)

12h00 – Encerramento: Leonel Rocha (Vereador da Educação)

Programa completo em: http://www.vilanovadefamalicao.org/_atividades_fv25