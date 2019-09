Este sábado, a loja oficial do FC Famalicão vai transformar-se num estádio virtual, no qual os sócios poderão testar as suas aptidões para jogar o recém-lançado simulador de jogo FIFA 20.

Podem inscrever-se associados do clube com idades entre os 10 e os 18 anos, sendo que as inscrições são limitadas. Todos os participantes terão direito a 2 bilhetes para o jogo FC Famalicão x Belenenses SAD, relativo à 7ª jornada da Liga NOS. O vencedor leva para casa com um jogo FIFA 20 para a Play Station 4.

Os interessados em participar no torneio devem inscrever-se na loja do clube, a partir das 11 horas deste sábado, sendo necessária a apresentação do cartão de sócio. O torneio começa às 14h30.