Como você sabe se as velas de incandescência estão ruins?

Em um motor a diesel, as velas de incandescência funcionam de forma semelhante às velas de ignição comuns. Ao contrário dos motores a gasolina, que acendem a mistura ar/combustível por meio das velas de ignição, os motores a diesel iniciam a combustão do combustível aquecendo ar altamente comprimido. O calor faz as velas brilharem (daí o nome). Esse tipo de vela é necessário para dar partida em um carro e manter os pistões em movimento. Todos nós sabemos como as velas de incandescência são essenciais para dar partida no seu carro a diesel, especialmente nas manhãs frias.

A vela de incandescência como a conhecemos hoje foi aperfeiçoada em 1946 por Ray Arden, um engenheiro americano. A vela é baseada em um princípio simples de física e química, ou seja, a platina na presença de metanol torna-se espontaneamente incandescente. A platina é um dos metais mais pesados. Pode ser trabalhado e moldado em qualquer formato, transforma-se em filamentos ou folhas muito finos e não sofre corrosão.

Actualmente, as velas de incandescência desempenham um papel importante nos motores diesel modernos. A função desse componente é aquecer o ar ao redor da saída do injector, seja nas câmaras de combustão ou nas pré-câmaras, para facilitar a injecção de combustível. A vida útil das velas de incandescência atinge 60.000 quilómetros e é altamente dependente do modelo do carro, projecto do motor, condições meteorológicas, etc.

É importante conhecer algumas características das velas de incandescência com defeito.

Quando com defeito, a partida e a aceleração do motor podem ser afetadas. Sons estranhos ao dar a partida, motor funcionando irregularmente e dificuldade de engate podem ser sintomas de problemas com velas de incandescência. Preste atenção também à luz das velas no painel do veículo, que geralmente aparece como uma linha ondulada. Se ele começar a piscar ou piscar de forma intermitente, procure a ajuda de um especialista para verificar a operação desses componentes.

Veja se, em dias frios, o veículo não dá partida ou parece uma partida pesada. Em vez de um som de ignição constante, um som de “tosse” será ouvido, e cada som do motor geralmente tornará isso mais evidente. O som é talvez o sintoma mais alarmante e claro de velas quebradas. Se o motor exigir várias tentativas de engate, é um sinal de que há problemas com as velas de incandescência.

Observe a forma como o carro acelera durante a condução. Se conseguir ligar o motor, observe qualquer comportamento estranho do carro. Se ele balançar, estalar ou soar mais alto e ainda menos normal, suas velas podem estar ruins. Os solavancos e estalos podem soar como se houvesse pouco combustível ou serão menos evidentes, como um veículo que “morre” em minutos.

Veja a luz da vela incandescente no painel de instrumentos, que geralmente se parece com uma linha ondulada. Se a luz acender e apagar intermitentemente, observe quando ela acende ou apaga. Saber esse momento pode ajudá-lo a tentar descobrir quais forças externas podem estar influenciando o mau funcionamento da vela de incandescência.

É possível verificar e substituir as velas de incandescência sem ajuda?

Não é aconselhável examinar ou substituir as velas de incandescência sem ajuda. É necessário ter certas habilidades e ter informações sobre os parâmetros nominais das peças a serem inspeccionadas e será necessário equipamento especial para remover a vela de incandescência.

As velas de incandescência são cobertas por depósitos de carvão durante a operação e também estão firmemente fixadas em seus locais de instalação. Por isso, existe um grande risco de danificar as pontas das velas quando desaparafusadas, o que pode levar à necessidade de desmontar a tampa do cabeçote e corrigi-la.

É por isso que é melhor confiar esses trabalhos a profissionais. Eles verificarão as velas incandescentes quanto a quebras na fiação com a ajuda de um multímetro e farão um diagnóstico computadorizado, se necessário.

É aconselhável que você prefira produtos de marcas famosas ao seleccionar velas de incandescência. Porém, ao adquirir os componentes, considere sua classificação de aquecimento, compatibilidade com o tipo de motor, com os parâmetros e dimensões da rosca. Lembre-se que o conjunto de velas deve ser substituído em caso de falha de uma.

Com informações do www.autopecas-online.pt