Como os investidores podem encontrar novas fontes de rendimento

A procura por novas oportunidades de negócio, investimento e até fontes de rendimento é uma constante para investidores e até pessoas que tenham a ambição de fazerem com que o seu dinheiro “trabalhar por elas”. Porém, e dependendo sempre da instabilidade económica e social, poderão haver momentos em que é mais fácil ou complicado de encontrar essas novas oportunidades. Tudo está muito dependente do calendário económico.

Felizmente, e como a presença das tecnologias e do teletrabalho nos está a abrir portas impensáveis há algumas décadas, tanto empreendedores como investidores terão que necessariamente ir de encontro com o que o mercado lhes está a indicar, se adaptando às novas realidades.

Mas que novas fontes de rendimentos os portugueses poderão encontrar, principalmente os que têm algumas poupanças guardadas? Essa é a resposta que pretendemos dar, disponibilizando uma série de opções de investimento, que deverão ser naturalmente estudadas e avaliadas, para cada caso específico.

Compra de uma casa

Numa altura em que o preço das casas em Portugal, principalmente nas cidades com mais população, estão a atingir máximos históricos, existem sempre as dúvidas naturais das famílias e dos investidores: será que é uma boa altura para comprar?

Ora, historicamente, está provado que, devido à inflação, mas também muito dependente da localização da casa que vai comprar, as habitações aumentam de valor consideravelmente. Ou seja, estará a conseguir ganhar dinheiro com os anos.

Porém, deverá olhar para a compra da casa como uma possível fonte de rendimento extra, principalmente se for uma segunda casa. Desde rendas de quartos, apartamentos ou até mesmo casa de férias, a sua habitação poderá ser um ativo muito rentável para si.

Investimentos tradicionais

Também como forma de diversificar o seu portfólio de investimentos, escolher investimentos mais tradicionais, como é o caso dos PPR´s, ações na Bolsa de Valores ou até mesmo ETF´s ou fundos, poderão ser alternativas viáveis para os seus investimentos.

No entanto, e tal como acontece com o encontrar da casa ideal, deverá fazer um estudo aprofundado das empresas ou das aplicações financeiras nos quais pretende investir. Uma dica valiosa é que, por exemplo, ao estar a investir numa ação de uma empresa, saiba ao detalhe quais são as fontes de rendimento da mesma, o seu “Balance Sheet” e até mesmo quais são as projeções e os planos de expansão futuros.

Uma das regras sagradas dos investimentos é de você conseguir ter o maior conhecimento possível, para saber reagir sempre em conformidade e com o máximo de controlo e responsabilidade.

Mercados de câmbios como Forex

Por outro lado, caso pretenda ser mais ativo nos seus investimentos, não querendo fazer assim investimentos com uma visão a longo prazo, saiba que existem outras opções mais arriscadas, mas também mais rápidas de investir e diversificar o seu portfólio.

Opções como o trading diário ou até trabalhar nos mercados de pares no mercado Forex, relacionados com as oscilações cambiais, está a ser cada vez mais opções viáveis para investidores que querem poder estar a investir na compra e venda de ativos em poucos dias, horas ou até minutos.

Porém, e como acontece com qualquer tipo de investimento, deverá ter um conhecimento profundo de como os mercados funcionam, bem como quais são os riscos que estará a correr. Mantenha-se sempre bem informado.