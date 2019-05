Comércio Digital em Famalicão

Na manhã desta quarta-feira, na Fundação Cupertino de Miranda, decorreu a sessão oficial do Programa “ComercioDigital.pt” – Qualificar o Comércio e os Serviços para a Economia Digital, uma iniciativa conjunta entre a ACEPI – Associação da Economia Digital e a CCP – Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, da qual a ACIF é parceira oficial. A sessão contou com a presença do presidente da ACIF, Fernando Xavier Ferreira, e do vereador da Economia, Empreendedorismo e Inovação do Município de Famalicão, Augusto Lima, para além de empresários e comerciantes famalicenses.

O Comércio Digital é dirigido às micro, pequenas e médias empresas portuguesas, do setor do comércio e dos serviços, e tem como propósito ajudar a capacitar mais de 50 mil empresas para a digitalização da sua atividade económica até 2020. O Comércio Digital iniciou-se com uma componente de formação de consultores digitais, técnicos das associações e organismos parceiros, que darão todo o apoio e informação às PME’s interessadas. Após essa formação, iniciou-se um roadshow nacional, para apresentar às empresas e empresários.

Este programa vai permitir o acesso a uma plataforma e-learning (Academia Digital), com conteúdos formativos de apoio à capacitação das empresas para a economia digital, estudos sobre tudo o que é preciso saber sobre mercados digitais, novos consumidores e hábitos de consumo online.

As iniciativas do Comércio Digital pretendem ajudar, de forma sustentada, as empresas portuguesas que pretendem apostar no meio digital, sendo que a grande mais valia são os vouchers 3 em 1, que são oferecidos a todos os interessados, e que incluem ferramentas de site, e-mail e domínio gratuito .PT por um ano. A ACIF disponibiliza o apoio de três consultores digitais a todos os seus associados e ainda o voucher 3 em 1 para as empresas interessadas em aderir.