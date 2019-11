Desde esta quinta-feira e até ao final da próxima semana, os comerciantes do centro da cidade de Vila Nova de Famalicão vão ter a oportunidade de dar a sua opinião e a sua visão sobre a reorganização da cidade e sobre o papel do comércio de proximidade neste âmbito.

A participação dos comerciantes será registada através de inquéritos realizados porta a porta. A medida insere-se no plano de ação elaborado pela Câmara Municipal para a dinamização do comércio e dos serviços do centro urbano de Famalicão.

Refira-se que com a concretização das operações do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) nomeadamente a reabilitação do Mercado Municipal e a revitalização das principais vias e espaços públicos na zona central abrangida pela Área de Reabilitação Urbana, torna-se cada vez mais necessária a participação do comércio de proximidade na construção de uma cidade mais moderna, funcional e atrativa.