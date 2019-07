Começaram as obras na via ciclo pedonal

Começaram as obras da Via Ciclo Pedonal que ligará Famalicão à Póvoa de Varzim. Esta terça-feira, o presidente da Câmara entregou a obra à empresa DACOP, pelo valor de 1.994.842,42 euros, com prazo de execução de um ano.

O presidente da Câmara, Paulo Cunha, fala de uma via que estimula a mobilidade, preserva o ambiente e possibilita a prática do desporto. O autarca valoriza ainda a ligação de Famalicão com o concelho da Póvoa de Varzim e o retorno financeiro que daí pode advir.

A obra de recuperação nos 22 km que pertencem à Póvoa de Varzim já está em andamento há alguns meses.

Em Famalicão, são 11 km de via em asfalto, com 3,30m de largura, eletrificada e com sinalética. Uma parte é para peões e outra para ciclistas.

Por enquanto os apeadeiros estão fora, mas a Câmara espera autorização para os recuperar e integrar no circuito. O apeadeiro de Outiz é o único devoluto.

Está no projeto que esta via Ciclo Pedonal terá ligação à Rede Ciclável Urbana de Famalicão.