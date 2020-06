Segunda feira é dia de nova atualização dos preços dos combustíveis no nosso país.

De acordo com o Jornal de Negócios, gasolina e gasóleo sobem da mesma forma no arranque da semana. A alteração será de 1 cêntimo a mais por litro, quando comparando com o preço da semana anterior.

Esta é já a sétima semana consecutiva onde se registam subidas nos preços dos combustíveis.