Encher o depósito do carro vai ficar mais caro na próxima semana. Gasolina e gasóleo vão custar mais, a reboque da cotação do petróleo.

As contas do jornal online ECO apontam para um aumento de 1,346 euros para 1,38 euros por litro, no gasóleo. No caso da gasolina, o preço médio deve passar de 1,595 euros para 1,6 euros por cada litro.

Os preços finais variam conforme o posto de abastecimento.