Os combustíveis vão voltar a ficar mais caros a partir de segunda-feira.

De acordo com os cálculos do Jornal de Negócios, o aumento será de 1,5 cent. no caso da gasolina e 2 cent. no gasóleo.

Só este ano, o preço da gasolina já aumentou 27 cêntimos por litro e o gasóleo 21 cêntimos por litro.