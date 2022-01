Combustíveis: Subida pode chegar até aos 3 cêntimos por litro esta segunda-feira

Portugal deverá atingir o pico de mais uma vaga da pandemia de Covid-19 entre 20 e 24 deste mês de janeiro, alerta um grupo de trabalho do Instituto Superior Técnico.

Os dados foram revelados este domingo à noite pela SIC. Os especialistas estão a prever 100 mil casos de infeção por Covid-19 / dia, sendo que os óbitos podem chegar aos 30 diários.

Esta semana o governo volta a reunir com os especialistas para discutir se as restrições em vigor deverão continuar para além do dia 9 de janeiro, no final da semana de contenção.