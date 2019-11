A partir da próxima segunda-feira, o preço da gasolina vai descer 1,0 cêntimos, após a subida de 1,0 cêntimos da última semana, enquanto o preço do gasóleo vai permanecer inalterado depois de ter subido 0,5 cêntimos na semana anterior, refletindo as cotações médias dos combustíveis nos mercados internacionais de acordo com fontes do setor contactadas pelo Jornal Económico..