Muitos portugueses estão a aproveitar o domingo para abastecer o depósitvo do automóvel, antes da subida do preço dos combustíveis esta segunda-feira.

A partir das 00h00 gasolina e gasóleo sobem três cêntimos por litro.

No caso do gasóleo, segundo os dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço subiu 37 vezes e desceu apenas oito desde o início do ano. Quanto à gasolina, aumentou 29 vezes e recuou apenas sete desde janeiro.