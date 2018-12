Janeiro de 2019 vai trazer uma nova descida no preço dos combustíveis. O jornal Económico desta sexta-feira, que cita fontes ligadas ao sector, fala de uma redução que pode chegar aos cinco cêntimos na gasolina.

Já no caso do gasóleo a descida é menor. Ainda assim será cerca de dois cêntimos por litro. De recordar que no dia 1 de janeiro o governo vai baixar o ISP. Uma descida que pode rondar os três cêntimos.