No início da semana deverá haver uma alteração nos preços dos combustíveis. De acordo com o Jornal de Negócios, apesar de não existirem confirmações do setor, “há margem para uma redução de 1 cêntimo no preço da gasolina e de mais de 2 cêntimos no gasóleo”.

Tendo em conta os preços médios praticados esta semana em Portugal, a gasolina simples poderá baixar para 1,535 euros por litro, enquanto o gasóleo poderá baixar para 1,42 euros por litro.

“