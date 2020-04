O preço da gasolina e do gasóleo deve recuar cerca de 3 cêntimos por litro na atualização semanal que as gasolineiras farão esta segunda-feira, segundo as fontes do sector petrolífero consultadas pelo Expresso.

A redução no gasóleo deve chegar aos 3 cêntimos por litro e a da gasolina deverá rondar os 2,6 cêntimos por litro.