Combustíveis descem. Gasóleo mais barato pela 5.ª vez, gasolina pela 8.ª

Os preços dos combustíveis vão voltar a descer na próxima segunda-feira. Em causa estará uma descida de três cêntimos, tanto no caso do gasóleo como no da gasolina, segundo apurou o Notícias ao Minuto junto de fonte do setor.

Esta será assim a quinta descida consecutiva do gasóleo, que desde o dia 15 de outubro já custa menos 12 cêntimos, segundo a mesma fonte. No caso da gasolina, esta será a oitava descida do preço, que já desceu 17,5 cêntimos desde a mesma altura.

Notícias ao Minuto