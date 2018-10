Na próxima semana, os preços dos combustíveis vão subir, com a gasolina a aumentar 2 cêntimos e o gasóleo 3 cêntimos, segundo adiantou esta sexta-feira ao Jornal Económico fonte do setor energético. O preço dos combustíveis atinge, assim, máximos de 2013, com o gasóleo acima dos 1,42 euros por litro e a gasolina a valer mais de 1,60 euros por litro.