A semana começou com uma descida do preço dos combustíveis em quase todas as grandes gasolineiras.

Galp e BP desceram em 1 cêntimo por litro o gasóleo. A exceção vai para a Repsol que, na maioria dos seus postos, aumentou em meio cêntimo por litro a gasolina, no entanto a descida no gasóleo foi maior (1,2 cêntimos).