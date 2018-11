Comboios elétricos chegam ao Minho

Na tarde desta segunda-feira foi realizada a primeira circulação ferroviária com tração elétrica na Linha do Minho. A viagem decorreu entre a Nine, Vila Nova de Famalicão, e Barcelos, e a bordo do comboio de ensaio técnico seguia o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, e o secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme d’Oliveira Martins, acompanhados pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, e de responsáveis pelas Infraestruturas de Portugal e da CP. Percorridos os 11 quilómetros do troço Nine –Barcelos, Pedro Marques adiantou que a entrada em funcionamento de circulação elétrica até Viana do Castelo deve acontecer no final do primeiro trimestre do próximo ano, ficando o troço Viana–Valença concluído no segundo semestre de 2020.

A entrada em funcionamento da circulação elétrica ferroviária na Linha do Minho, é, para Paulo Cunha, uma boa notícia para a região, significando «mais segurança e conforto para as pessoas e mais competitividade para as empresas, por via de um meio de transporte reconhecidamente vantajoso, de enorme potencial e amigo do ambiente».

A eletrificação da Linha do Minho entre Nine e Valença implica um investimento de 83 milhões de euro. A obra está enquadrada no programa de modernização da Rede Ferroviária Nacional, Ferrovia 2020, sendo cofinanciada pela União Europeia pelo Portugal 2020 através do Mecanismo Interligar a Europa.