COMBOIO AZUL E BRANCO RUMA A LISBOA

O Futebol Clube de Famalicão joga em Lisboa, na noite (20h30) do dia 16 de novembro, frente ao Sporting, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Com o propósito de proporcionar aos sócios e adeptos o acompanhamento da equipa, a direção está a organizar uma viagem especial de comboio, com saída de Vila Nova de Famalicão ao início da tarde do dia 16 e regresso logo após o final do encontro.

A viagem e bilhete de jogo está à venda por 15,00€ para sócios do clube e a 20,00€ para o público. O Futebol Clube de Famalicão tem, ainda, à venda um Pack Especial com Camisola Oficial do Clube + Viagem + Bilhete de Jogo para sócios 45,00€ e para público 50,00€. A reserva de lugares e venda de bilhetes é feita a partir do dia 6 de novembro, na sede do Futebol Clube de Famalicão.

Recorde-se que as viagens organizadas de comboio para acompanhar o Futebol Clube de Famalicão são históricas. Foi assim, por exemplo, com as subidas à 2.ª e 1.ª divisões, e também em 2015 quando o clube visitou, precisamente, o estádio de Alvalade.

Esta iniciativa repete-se porque, garante Jorge Silva, «procuramos dar alguma comodidade aos adeptos que queiram acompanhar a equipa, na certeza do esforço que todos vão fazer para, num dia de trabalho, serem, mais uma vez, um apoio importante para os nossos jogadores».

O presidente da direção recorda que o clube «não foi ouvido na marcação do jogo, mas expusemos à Federação Portuguesa de Futebol a nossa total discordância com a data proposta. Esbarramos no que são os regulamentos, mas ninguém nos tira a vontade de estar em Lisboa com a ‘Raça e Paixão’ que os sócios e adeptos do Famalicão demonstram sempre que a nossa equipa joga. Seja onde e quando for!».

