Esta sexta-feira são distribuídas 115 novas viaturas de patrulhamento a várias Unidades Operacionais da Guarda Nacional Republicana (GNR), com o Comando Territorial de Braga a receber seis novos carros.

As novas viaturas ligeiras de passageiros foram adquiridas e entregues à Guarda no âmbito da Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviço de Segurança (LPIEFSS).