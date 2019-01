Com um faca na mão e uma mascara de palhaço na outra, foi detido assaltante do BPI de Riba d’Ave

O homem que assaltou a agência bancária do BPI de Riba d’Ave no passado mês de dezembro foi encurralado por populares e, mais tarde, detido pelas autoridades, em Guimarães

O indivíduo, com 55 anos de idade, residente na freguesia de Serzedelo, tinha acabado de roubar 85 euros nos CTT de Guimarães, na passada quarta-feira, quando foi capturado por populares.

Com uma faca de cozinha na mão e uma máscara na outra, o sujeito chorou quando os agentes o detiveram.

Levado a tribunal, o ladrão não quis prestar declarações, ficou em prisão preventiva e tem que se sujeitar a um tratamento à dependência e consumo de droga. Foi transportado para o estabelecimento prisional de Braga.