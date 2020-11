Com fome? Já são mais de 60 os restaurantes que fazem entregas gratuitas em Famalicão!

Com o alargar do período de recolher obrigatório, a Câmara Municipal de Famalicão mantém durante as próximas semanas o serviço de estafeta que leva as refeições até ao domicílio dos famalicenses a custo zero.

A medida surgiu num contexto de apoio ao setor da restauração, bastante fragilizado pela pandemia de Covid-19.

Nesta altura já são mais de 60 os estabelecimentos aderentes. Os clientes interessados em usufruir do serviço podem conferir aqui a lista dos restaurantes com entrega gratuita.

É obrigatório fazer uma compra de valor mínimo de 10 euros e o pagamento por MB Way ou transferência bancária.