Os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram acionados, cerca das 14h00 deste sábado, para um acidente de viação na Rua Padre Domingos Joaquim Pereira, na freguesia do Louro, em Vila Nova de Famalicão.

Do sinistro, uma colisão entre duas viaturas ligeiras, uma mulher de 65 anos e um homem de 69 acabaram feridos.

No terreno estiveram três meios e dez operacionais dos Bombeiros Voluntários Famalicenses.

As vítimas, que não inspiravam cuidados de maior, foram encaminhadas para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.