Quatro pessoas ficaram feridas, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, na vila de Joane.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o sinistro aconteceu em plena Avenida da Tapada, cerca das 14h00 desta sexta-feira. Os feridos assistidos no local pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses.

As vítimas, com ferimentos que não inspiram cuidados de maior, foram levadas para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.