Colisão frontal faz três feridos e marca a noite deste sábado na N204 (Famalicão – Barcelos)

Três pessoas ficaram feridas, na noite deste sábado, cerca das 22h00, num choque frontal ocorrido na estrada nacional 204, que liga os concelhos de Famalicão e Barcelos.

O sinistro ocorreu na zona de Midões e os feridos, dois homens e uma mulher, foram assistidos no local pelos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, apoiados pela VMER da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

As vítimas foram levadas para o Hospital Santa Maria Maior com ferimentos ligeiros.

No local também esteve a GNR.

Imagens: Diário do Minho