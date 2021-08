Coligação Mais Ação. Mais Famalicão fecha ciclo de apresentações às Juntas de Freguesia

Com a apresentação de mais cinco candidaturas, a Coligação termina o ciclo de apresentações dos candidatos às Juntas de Freguesia. As sessões decorrem no próximo domingo, dia 8 de agosto, e na segunda-feira, dia 9 de agosto.

A candidatura de Bernardino Martins (na foto) à União de Freguesias de S. Cosme, Telhado e Portela vai ser dada a conhecer no dia 8 de agosto, no Largo da Igreja Vale S. Cosme. No domingo também vai ser apresentado o candidato à Junta de Freguesia de Requião, Francisco Oliveira, pelas 17h00, no Parque da Espadaneira.

Carlos Alberto Fernandes recandidata-se à Junta da União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei no domingo, pelas 19h00, na Praceta Monsenhor Joaquim Fernandes. Pelas 21h00, vai decorrer também a apresentação de António Pereira como candidato à Junta de Freguesia de Oliveira Santa Maria, no salão da Cascata Cristalina.

Na segunda-feira, dia 9 de agosto, José Luís Alves dá a conhecer a sua recandidatura à Junta de Freguesia de Pedome. A sessão desenrola-se às 21h00, no salão paroquial da freguesia.