Coligação “Mais Ação, Mais Famalicão” assumiu destinos do concelho há 20 anos

Esta quinta-feira, dia 16 de dezembro, faz vinte anos que a coligação “Mais Ação, Mais Famalicão” (PSD/CDS-PP) passou a gerir os destinos do município de Famalicão, com Armindo Costa ao leme.

“O Grande Projeto para Famalicão” assumido na altura como lema continuou vitorioso ao longo dos anos. Depois de três mandatos de governação de Armindo Costa seguiram-se dois mandatos de Paulo Cunha e, em setembro, assumiu a Câmara Mário Passos.

O acordo de coligação PSD/CDS já vinha de 1997, mas a vitória só chegou em 2001. Fernando Costa (PSD) e Durval Tiago Ferreira (CDS), presidentes das Comissões Políticas do PSD e CDS-PP, respetivamente, viram a sua estratégia sair vencedora.

Curiosamente, Fernando Costa voltou, a 4 de dezembro de 2021, a ser eleito presidente da Comissão Política do PSD. «Em 16 de dezembro de 2001, os famalicenses votaram na mudança, na responsabilidade, no rigor, na transparência, na dedicação e na capacidade de trabalho. Votaram num grande projeto para um grande concelho, liderado pelo arquiteto Armindo Costa, que teve como grande prioridade responder às necessidades básicas e aos legítimos anseios dos famalicenses e fazer de Vila Nova de Famalicão um dos municípios mais desenvolvidos do país», afirma Fernando Costa.

Na hora do balanço destes vinte anos, Fernando Costa diz que é «fruto de um trabalho intenso, mas estimulante». Acrescenta que «Famalicão é hoje um concelho moderno e vanguardista e reconhecido nacional e internacionalmente pelas suas medidas e políticas em várias áreas da gestão municipal. Estamos orgulhosos do passado e ainda mais motivados para o futuro».

Ao longo de duas décadas, são várias as medidas e as obras estruturantes, nas mais diversas áreas – nas freguesias, nos transportes e acessibilidades, na educação, no ambiente, na saúde, no desporto. «Mas igualmente marcantes ao nível de políticas sociais, de fomento do bem-estar de todos os famalicenses, e económicas, que galvanizaram as empresas e indústrias do concelho e fomentaram a criação de emprego».

Em comunicado, a Comissão Política do PSD destaca dois momentos da governação de Armindo Costa: a oferta dos manuais escolares aos alunos do 1º ciclo, pelo seu pioneirismo e porque fez escola no país, sendo hoje uma realidade em todo o território nacional; e a construção do Parque da Devesa, ex-líbris da região e a verdadeira bandeira das políticas em prol do ambiente que norteiam a coligação.