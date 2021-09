Colheitas de sangue em Negrelos S. Tomé e S. Miguel-o-Anjo

No próximo domingo, a Associação de Dadores de Sangue de V. N. de Famalicão promove uma colheita de sangue na sede do CNE Nº 93 da freguesia de Negrelos S. Tomé, concelho de Santo Tirso, com o apoio da Junta de Freguesia. Aberta à população em geral, a colheita decorre entre as 09h00 e as 12h30 pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).

Igual iniciativa decorre no dia 5, no Centro Social de S. Miguel-o-Anjo, em Calendário, com o apoio da Associação Moradores da Lage, Barreiros e S. Miguel e o Grupo de Jovens de S. Miguel desta localidade.

A colheita decorre no mesmo horário, 9 e as 12h30, também aberta à população em geral.